В США назвали имя ведущего церемонии премии "Оскар-2019"

Церемония состоится 24 февраля следующего года.

Американская киноакадемия выбрала ведущего 91-й церемонии вручения наград премии "Оскар". Об этом сообщается в Инстаграме организации.

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В посте размещена фотография комедийного актера Кевина Харта, который снимался в картинах "Смерть на похоронах", "Джуманджи: Зов джунглей" и "Американская семейка".

"Встречайте нашего нового ведущего", — говорится в заявлении.

Уточняется, что церемония состоится 24 февраля следующего года. В своем аккаунте в соцсети Харт подтвердил эту информацию и поблагодарил близких и фанатов за поддержку.