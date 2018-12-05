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В США назвали имя ведущего церемонии премии "Оскар-2019"

14:49, 05 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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В посте размещена фотография комедийного актера Кевина Харта, который снимался в картинах "Смерть на похоронах", "Джуманджи: Зов джунглей" и "Американская семейка".

"Встречайте нашего нового ведущего", — говорится в заявлении.

Уточняется, что церемония состоится 24 февраля следующего года. В своем аккаунте в соцсети Харт подтвердил эту информацию и поблагодарил близких и фанатов за поддержку.

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Теги: #Оскар#ведущий