ЕС просит Facebook, Twitter и Google отчитываться о российской дезинформации - СМИ

Обращение к технологическим компаниям станет частью плана действий по боротьбе с фейковыми новостями.

Европейская комиссия планирует попросить социальные медиа-платформы, в том числе Facebook, Twitter и Google, предоставлять ежемесячные отчеты о кампании по дезинформации, которую проводит Россия накануне выборов в Европарламент в мае следующего года.

Об этом Politico сообщили два неназванных европейских чиновника, передает Европравда.

Обращение к компаниям станет частью плана действий по борьбе с фейковыми новостями. План действий, как ожидается, будет представлен в среду.

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Еврокомиссия попросит Facebook и другие компании предоставить отчеты с января по май, сказал один из чиновников.

Европейская комиссия планирует публиковать эти отчеты, чтобы информировать европейских избирателей о том, как иностранные субъекты пытаются влиять на их голос.

План действий, который будет представлен в среду, обвинит Россию в использовании систематических масштабных кампаний по дезинформации.

Напомним, ранее издание Washington Post писало, что Украина предупреждала Facebook о лжи России, но ее проигнорировали.