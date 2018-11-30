Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с РФ

"С учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией.

Об этом она рассказала в интервью "Русской службе ВВС".

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

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Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия в районе Керченского пролива хотела спровоцировать ответный огонь, чтобы повторить грузинский сценарий 2008 года против Украины.