Россия в Керченском проливе хотела повторить «грузинский сценарий» против Украины - Порошенко

Президент считает, что целью штурма россиянами украинских кораблей была провокация.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия в районе Керченского пролива хотела спровоцировать ответный огонь, чтобы повторить грузинский сценарий 2008 года против Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил в интервью украинским телеканалам.

Порошенко заявил, что во время штурма украинские моряки защищались. «Я уверен, что целью России была провокация для того, чтобы мы открыли огонь. Желательно было бы кого-то убить, и, я не исключаю, что после этого сценарий был бы подобен сценария 2008 года в Грузии», - заявил он.

Президент отметил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко предоставил четкие доказательства, что по украинским кораблям в районе Керченского пролива велся огонь из самолетов РФ.

«Это была полномасштабное военное действие, которое четко подпадает под международное определение агрессии по конвенциям ООН», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые возвращались в Одессу. По данным Муженко, «в ходе атаки на украинские корабли была также применена авиация РФ, Су-30 совершил такую атаку с расходом двух ракет».

Российско-грузинская война 2008 года - вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой. Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года.