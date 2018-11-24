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Лавров прокомментировал сравнение России с ИГ

17:16, 24 ноября 2018
Мир
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Сергей Лавров / фото REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Португалии ответил на категоричное заявление главы Генштаба ВС Великобритании генерала Марка Карлтон-Смита.

Об этом сообщает Украинская правда.

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"Мы не можем никому запретить проявлять свои интеллектуальные и политические способности, так же как и влиять на решения правительства Великобритании о том, кому они доверяют руководство армией. Надеюсь, что такие решения проверяют на адекватность", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что и ИГ имеет очаги сопротивления в Сирии, за которыми "стоят США".

Напомним, генерал Карлтон-Смит ранее заявил, что Россия представляет большую угрозу для Британии и ее союзников, чем исламистские группировки, такие как Аль-Каида и Исламское государство. Он также добавил, что Великобритании и союзникам необходимо сосредоточить свое внимание на России, особенно после отравления в Солсбери.

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Теги: #ИГИЛ#Аль-Каида#Россия и Британия