Сатанисты требовали $50 миллионов у Netflix и Warner Bros. из-за статуи дьявола

Создатели сериала отметят авторство движения в титрах четырех серий, где появлялся Бафомет.

"Сатанинский храм" урегулировал иск на 50 миллионов долларов, поданный к студии Warner Bros. и стриминговому сервису Netflix.

Организация подала иск из-за статуи Бафомета, появляющейся в сериале Warner Bros. "Леденящие душу приключения Сабрины", сообщает Медуза со ссылкой на The Guardian.

В движении заявляли, что студия скопировала статую, которую создали по заказу храма.

"Сатанинский храм" рад объявить, что иск, недавно поданный против Warner Bros. и Netflix, дружески урегулирован", - говорится в заявлении организации.

Создатели сериала отметят авторство движения в титрах четырех серий, где появлялся Бафомет. Остальные детали соглашения не разглашаются. В Warner Bros. пока не комментировали случившееся.

For purposes of comparison... pic.twitter.com/AZJvmq1Cks — Lucien Greaves (@LucienGreaves) October 30, 2018

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины" вышел на Netflix 26 октября 2018 года. Он основан на шоу "Сабрина - маленькая ведьма", которое показывали в США в 1996-2003 годах.

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Оригинальная версия была комедией положений, а новая снята в жанре ужасов. Она рассказывает про Сабрину Спеллман - наполовину человека, наполовину ведьму.

"Сатанинский храм" известен несколькими акциями. Одной из них было создание бронзовой статуи Бафомета с двумя детьми по бокам. Участники движения собрали на статую 28 тысяч долларов (вместо необходимых 20 тысяч) на краудфандинговой платформе Indiegogo. Они хотели установить Бафомета возле здания правительства штата Оклахома, рядом с которым уже стоит памятник десяти заповедям. Но власти Оклахомы не разрешили им это сделать - в итоге статую Бафомета поставили на старом промышленном складе в Детройте.

Правда, в августе 2018 года "Сатанинский храм" все же временно установил ее возле памятника десяти заповедям, но уже не в Оклахоме, а в Арканзасе.