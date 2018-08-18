Сатанисты поставили в Арканзасе статую дьявола, требуя религиозной свободы (видео)

После митинга сатанисты убрали статую Бафомета, ведь установка любого монумента в штате требует специального разрешения.

В штате Арканзас сторонники "Церкви Сатаны" во время митинга установили перед Капитолием двухметровую бронзовую статую Бафомета.

Об этом сообщают Associated Press и KATV.

Несколько десятков протестующих собрались в городе Литтл-Рок с лозунгами, призывающими отделить церковь от государства. Поводом для этого стало намерение законодателей штата установить в Капитолии памятник десяти заповедям.

Сатанисты считают, что для соблюдения религиозного плюрализма и свободы слова рядом нужно поставить статую Бафомета, что будет демонстрировать религиозную толерантность.

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Участники акции привезли двухметровую бронзовую статую Бафомета - мифического существа с головой козла, женским телом, копытами, рогами и крыльями, сидящего на троне с пентаграммой в окружении улыбающихся детей.

Во время митинга перед собравшимися выступили пять ораторов, в том числе один из основателей "Церкви Сатаны".

"Если у вас будет один религиозный памятник, то вам придется открыть еще и для других. Если вы против – просто не устанавливайте никакого", - заявил организатор митинга.

Отмечается, что впоследствии протестующие убрали статую Бафомета, ведь установка любого монумента в штате требует специального разрешения. Тем не менее, сатанисты обещают добиваться исполнения своих требований в суде.

Видео: KATV

Сенатор штата Арканзас Джейсон Рейперт от Республиканской партии осудил предложение сатанистов. "Что бы эти экстремисты не утверждали, скорее ад замерзнет, чем этой оскорбительной статуе придется занять постоянное место на территории Капитолия", - написал он в Facebook.

Ранее УНИАН сообщал, что Сатанинская церковь США подала в суд на штат Арканзас, утверждая, что памятник Десяти Заповедей, совсем недавно установленный на Капитолии штата, является неконституционным и дискриминационным.

Справка. Бафомет - астральное божество, идол. В средние века проклятую дьяволицу "Бафомет" называли супругой проклятого сатаны. Изображение Бафомета является символом сатанизма. Слово «Baphomet», прочитанное справа налево «Temohpab», является нотариконом следующей формулы: «Templi omnium hominum pacis abbas», — что в переводе с латинского означает: «настоятель храма мира всех людей»

Церковь Сатаны - первая официально зарегистрированная организация, заявившая о сатанизм как свою идеологию, при этом под сатанизмом понимается не "классическое" поклонение дьяволу, а свобода от христианских догм. На данный момент среди сатанистских организаций Церковь Сатаны обладает наиболее развитой и сильной интернациональной структурой. Официальным символом Церкви Сатаны является печать Бафомета.