Россия начинает строительство железной дороги в обход Украины

Об этом сообщил глава "Российских железных дорог" Владимир Якунин, пишет Прайм.

В ноябре прошлого года Якунин заявлял, что у России в стратегии развития железных дорог "этот обход всегда присутствовал". Тогда уточнялось, что будет ликвидирован "неспокойный" участок пути в 26 километров, который находится на территории другой страны.

"Приступаем и к строительству обхода территории Украины", - заявил Якунин в интервью, которое будет опубликовано в "Российской газете" в четверг.

Он уточнил, что альтернативный путь "в силу рельефных и иных обстоятельств будет значительно длиннее". По его словам, в РЖД планируют использовать двухэтажные вагоны, что может привести к снижению стоимости проезда в купе на 30%.

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Как сообщал в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов, строительство железнодорожного обхода, который позволит поездам следовать на юг России, не пересекая территорию Украины, будет завершено к 2018 году. Ранее Соколов сообщал, что из бюджета РФ в 2015 году на проект планируется направить 7 миллиардов рублей, в 2016 году - 18,5 миллиарда рублей, и в 2017 году - 31,1 миллиарда рублей.