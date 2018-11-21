Atlantic Council: У Кремля есть шанс победить на выборах в Украине

Пророссийские силы все еще могут использовать недовольство украинцев, чтобы преподнести им сближение с Россией как решение проблем.

С приближением выборов в Украине интересы Москвы все больше в центре внимания. Несмотря на проевропейский импульс Революции Достоинства в 2014 году, политические силы, которые имеют совместные с российским правительством интересы, вероятно, видят реалистичный путь к власти, чем считается.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не имеет неоспоримой поддержки изберателей. Существует нетипично большая средняя группа, вызванная недовольством нынешней властью, экономическим напряжением и усталостью от войны. Президентская гонка может привести к тому, что после первого тура соревнование будет идти между номинально проевропейским политиком из истеблишмента и оппозиционным кандидатом. Тогда избиратели, которые голосовали за тех, кто потерпел поражение в первом туре, могут польститься на обещания улучшить отношения с Россией, положить конец войне на Донбассе, а такоже на экономический популизм, который распространяют бывшие члены «Партии Регионов» Виктора Януковича.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет Маркиян Кузьмич, напоминая, что «Оппозиционный блок» и партия «За жизнь» призывают к сближению с Россией и завершению войны на Донбассе невоенными методами. Вместе они имеют поддержку 12,2% избирателей. Недавно пророссийские партии объявили об объединении в общую избирательную платформу на выборах. Большая поддержка СМИ, фрагментация прозападного лагеря и недовольство статусом-кво может вылиться в то, что единственный пророссийский кандидат проскочит во второй тур. И это несмотря на тот факт, что украинский электорат сократился на 16% из-за потери контроля Киева над регионами, которые обычно голосовали за тех, кто сегодня называет себя оппозицией.

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Автор напоминает, что ранее Виктор Медведчук, который руководит одной из главных фракций «Опоблока», присоединился к партии «За Жизнь» Вадима Рабиновича. Его влияние на оппозицию усилится, учитывая то, что он контролирует ряд СМИ, включая телеканалы 112, ЗІК и NewsOne. Но большинство украинцев считают Медведчука ядовитой политической фигой, которая плевать хотела на интересы страны. Автор подчеркивает, что наиболее влиятельное крыло «Опоблока», которым руководит олигарх Ринат Ахметов, не присоединилось к консолидированному «Опоблоку». Поэтому остается неясным, будут ли его ресурсы использованы во время выборов в следующем году.

Стоит также ожидать, что электорат будут пытаться ввести в заблуждение. Отношение к Евросоюзу значительно отличается в различных регионах Украины. А популярность евроатлантической интеграции в южных и восточных регионах сократилась за последний год. Неуверенность в западных институтах может вылиться в укрепление поддержки так называемой «швейцарской модели» для Украины, которую продвигает Рабинович и другие члены пророссийского лагеря.

Нейтралитет остается заметной идеей в Украине. Ее популярность выросла с 23% в 2015-м до 35% в 2018-м году. Несмотря на тот факт, что вступление в НАТО поддерживают 41-42% населения, и это беспрецедентно для страны, большое количество оппонентов такого намерения, а также людей с нейтральным отношением, может указывать на то, что Киев не смог капитализировать смену настроений после революции и одержать победу мягкой силы над Москвой.

Война на Донбассе, по мнению автора, будет самой большой проблемой, которая будет подниматься на выборах в 2019 году. У президента Петра Порошенко или любого другого кандидата, нет хороших сценариев для Донбасса. Военная эскалация или решение, которое будет считаться капитуляцией перед Москвой, будут все равно иметь политические последствия. А нынешний статус-кво тоже нельзя назвать привлекательным, чтобы им можно было добиться политической сплоченности.

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Украинцы очень пессимистично смотрят на свое будущее. И такие настроения наиболее сильны на юге и востоке страны. Национальные опросы указывают на то, что 8 самых пессимистичных городов расположены на востоке и юге. Автор отмечает, что этот показатель коррелируется с повышенной поддержкой путинского Евразийского союза в этих регионах. Таким избирателям могут преподнести сближение с Россией под видом пути к экономическому возрождению. Стоит также отметить, что процент избирателей, которые еще не определились, заметно выше на юге и востоке, чем в других частях Украины.

Недовольство политическими лидерами распространено. Ни один из политиков или кандидатов в президенты не может похвастаться «положительным» рейтингом, который бы превышал 28%. А вот их негативные рейтинги или так называемые «антирейтинги», высокие. Они варьируются от 68% негативного отношения к Юлии Тимошенко до 75% в случае премьер-министра Владимира Гройсмана или негативных 79% для Петра Порошенко. Эти «антирейтинги» могут стать серьезной проблемой для прозападных кандидатов.

Даже если политики, на которых сделает ставку Москва, не победят в президентской гонке, российское правительство попытается повлиять на украинские парламентские выборы. Если ее марионетки с контролем над СМИ получат места в Верховной Раде, Москва сможет в определенной степени формировать украинскую политику. А тем временем, война на Донбассе продолжается. И несмотря на очевидную агрессию Москвы, кое-кто из избирателей обвиняют в ее начале не только Россию, а и украинский политический класс. И это тоже угроза для прозападного движения Украины.