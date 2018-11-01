Новый президентский рейтинг: Тимошенко - в лидерах, Зеленский обогнал Порошенко

Вторую строчку в президентском рейтинге занимает шоумен Владимир Зеленский.

На президентских выборах большинство украинцев проголосовали бы за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук сообщил на пресс-конференции в Киеве, представляя результаты социологического исследования, проведенного с 28 сентября по 16 октября.

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«Больше всего из числа уже определившихся с кандидатом респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко (18,9%), второе место занял Владимир Зеленский (10,7%), за ним почти с одинаковыми результатами следуют Анатолий Гриценко (9,9%), Петр Порошенко (9,9%), Юрий Бойко (9,8%), несколько отстают Олег Ляшко (8%) и Святослав Вакарчук (7%), остальные кандидаты набрали менее 5%», - отметил Дмитрук.

Опрос проводили специалисты ОО «Украинский институт социальных исследований им. А.Ярёменко», Центра «Социальный мониторинг», Социологической группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии.

Аудитория опроса - население Украины от 18 лет. Выборочная совокупность - 13 тыс. 684 респондента. Стандартное отклонение +/- 0,85. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face).