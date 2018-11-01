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Новый президентский рейтинг: Тимошенко - в лидерах, Зеленский обогнал Порошенко

15:16, 01 ноября 2018
Политика
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За Порошенко проголосовали бы 9,9% / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий Дмитрук сообщил на пресс-конференции в Киеве, представляя результаты социологического исследования, проведенного с 28 сентября по 16 октября.

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«Больше всего из числа уже определившихся с кандидатом респондентов проголосовали бы за Юлию Тимошенко (18,9%), второе место занял Владимир Зеленский (10,7%), за ним почти с одинаковыми результатами следуют Анатолий Гриценко (9,9%), Петр Порошенко (9,9%), Юрий Бойко (9,8%), несколько отстают Олег Ляшко (8%) и Святослав Вакарчук (7%), остальные кандидаты набрали менее 5%», - отметил Дмитрук.

Опрос проводили специалисты ОО «Украинский институт социальных исследований им. А.Ярёменко», Центра «Социальный мониторинг», Социологической группы «Рейтинг» и Киевского международного института социологии.

Аудитория опроса - население Украины от 18 лет. Выборочная совокупность - 13 тыс. 684 респондента. Стандартное отклонение +/- 0,85. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face).

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Теги: #Порошенко#Тимошенко#рейтинг