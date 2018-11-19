Rzeczpospolita: Заробитчане из Украины теряют интерес к Польше

Соседняя страна все меньше может предложить украинцам.

Сначала в Польше дела шли очень хорошо. Она привлекала инвесторов, а Евросоюз без сомнений видел в ней сильного игрока, который представляет определенную часть Европейского континента.

Проблема в том, что для поддержания такой хорошей тенденции нужно стараться. А с этим всегда проблемы. В определенный момент с удивлением в Варшаве узнали, что ее начинают обходить значительные и престижные инвестиции. Зато их получили Чехия, Словакия или Венгрия, пишет Rzeczpospolita.

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И хоть Польша пытается соблазнять, другие делают это более эффективно. И никто уже не обращает внимание на старые польские заслуги. По собственной же вине страна утратила роль участника ЕС, который представлял свой регион на политической передовой. И восстановить этот статус будет очень трудно.

«А теперь мы можем еще и постраждать от зрелищного падения в стараниях по привлечению незаменимых для нашей экономики работников из других стран, в частности из Украины. Как-то так случилось, что Польша стала для них страной первоочередного выбора. Тем временем оказалось, что на них положили глаз не только Германия, которая либерализует рынок труда, но и недооцененные до этого времени Чехия и Словакия. Более того, они стараются привлечь заробитчан, вводя реальные упрощения формальностей, которых наши работодатели до сих пор не могут дождаться», - пишет издание.

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Несмотря на все просьбы об упрощении процедур для украинцев, ситуация в Польше не изменилась. Варшава "стоит на месте там, где другие страны действуют». Рекрутинговые компании говорят прямо о том, что Польша перестала быть лидером открытости для работников из Украины. И если ничего не изменится, она может стать тем, кто больше всего проиграет в регионе.