Обама: Путин допустил стратегическую ошибку, взяв Крым
00:10, 30 декабря 2014Мир
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Президент США Барак Обама сказал в эфире "Национального общественного радио", что санкции в отношении России покажут, насколько крупную стратегическую ошибку Владимир Путин совершил, аннексировав Крымский полуостров.
REUTERS
По словам Обамы, еще несколько месяцев назад в Вашингтоне считали, что Путин проявил себя "гением стратегии", обошедшим Запад в гибкости маневров и усилившим мощь России, передает Русская служба Би-Би-Си.
Однако, добавляет американский президент, международные санкции были введены так, что Москва стала особенно зависеть от падающих цен на нефть на мировом рынке.
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Теперь, подчеркивает Обама, люди начали понимать, что Путин поступил не так уж умно.
Санкции ряда стран Запада, Японии и Австралии против России вводились в несколько этапов с марта этого года, когда российские власти аннексировали Крымский полуостров после так называемого референдума.
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