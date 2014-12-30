Обама: Путин допустил стратегическую ошибку, взяв Крым

00:10, 30 декабря 2014
Мир
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Президент США Барак Обама сказал в эфире "Национального общественного радио", что санкции в отношении России покажут, насколько крупную стратегическую ошибку Владимир Путин совершил, аннексировав Крымский полуостров.

REUTERS

По словам Обамы, еще несколько месяцев назад в Вашингтоне считали, что Путин проявил себя "гением стратегии", обошедшим Запад в гибкости маневров и усилившим мощь России, передает Русская служба Би-Би-Си.

Однако, добавляет американский президент, международные санкции были введены так, что Москва стала особенно зависеть от падающих цен на нефть на мировом рынке.

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Теперь, подчеркивает Обама, люди начали понимать, что Путин поступил не так уж умно.

Санкции ряда стран Запада, Японии и Австралии против России вводились в несколько этапов с марта этого года, когда российские власти аннексировали Крымский полуостров после так называемого референдума.

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