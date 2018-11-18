Рейтинг Макрона упал до рекордно низкого уровня на фоне протестов

В результате протестов водителей во Франции уже 229 пострадавших, более сотни задержанных.

Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона снизился за прошлый месяц на 4% и находится на рекордно низком уровне - 25%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ifop, проведённого по заказу Le Journal du Dimanche, пишет Европейская правда.

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Больше всего падение доверия к Макрону отмечается у владельцев небольших предприятий и магазинов, и рабочих. Значительное ухудшение также отмечено в возрастной группе младше 34 лет и у работников государственных служб.

С января Макрона потерял половину своего рейтинга и приближается к антирекорду своего предшественника Франсуа Олланда. В 2013 году в тот же отрезок президентства его рейтинг упал до 20%.

Рейтинг премьер-министра Эдуарда Филиппа также резко снизился – сразу на 7% с отметки 41% в октябре до 34% в ноябре.

Падение рейтинга с социальным недовольством, которое на этой неделе вылилось в масштабные протесты "Желтые жилеты" против повышения правительством цен на топливо.

По последним данным, во Франции во время протестов против роста цен на горючее пострадали более 200 человек. Об этом сообщает Le Figaro.

В субботу, 17 ноября, в масштабной акции протеста "Желтые жилеты" по всей стране приняли участие не менее 282 710 протестующих. С 6 утра они блокировали основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры.

По всей Франции бфли организованы более 2000 акций протеста, произошло немало столкновений с правоохранителями. По последним данным, пострадали 229 человека, в том числе шестеро получили серьезные травмы. Во время акции погиб один протестующий, сбитый женщиной на автомобиле.

Полиция задержала 117 участников протестов, из которых 73 по состоянию на утро воскресенья остаются под стражей. По данным МВД Франции, сегодня утром продолжаются около 150 акций протеста.

В правительстве уже заявили, что не откажутся от фискальной политики и политики в отношении окружающей среды, которая предусматривает увеличение акциза на топливо, в частности, дизель, для стимулирования перехода на экологически чистые автомобили.