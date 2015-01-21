Евросоюз хочет видеть Россию партнером - Шойбле
02:45, 21 января 2015Мир
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Евросоюз хочет видеть Россию партнером, но имеет однозначную позицию относительно событий в Украине.
REUTERS
Об этом заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле во вторник, 21 января во время визита в Дели, сообщает Радио Свобода.
«Около 25 или 28 различных членов ЕС одинаково реагируют на то, что происходит в Украине. Мы имеем общую позицию. Но мы все снова повторяем, сегодня и завтра - мы не заинтересованы в развале России. Мы хотим видеть Россию партнером и сейчас решение за ней», - отметил Шойбле.
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Отношения между странами Запада и России ухудшились со времени аннексии Крыма.
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