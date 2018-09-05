В Украине сегодня День траура – вспоминают жертв красного террора

В этот день большевики, пришедшие к власти, официально начали репрессивную политику, которая унесла жизни более полутора миллиона человек.

Много людей беспокоит вопрос, почему сегодня, 5 сентября, на украинских телеканалах горит свеча. Информируем, что в этот день в Украине отмечается День памяти – 100 лет со дня начала «красного террора». Решение о чествовании этой даты было принято постановлением ВР от 8 февраля 2018 года № 2287-VIII.

В этот день большевики, пришедшие к власти, официально начали репрессивную политику, которая унесла жизни более полутора миллиона человек.

Декрет о красном терроре имел целью борьбу с «контрреволюционерами». На практике он использовался для спекуляций и преступлений в отношении так называемых «классовых врагов», которых отправляли в концлагеря и убивали. Под предлогом борьбы с белогвардейцами в 1918 – 1919 гг. было убито и замучено до более полутора миллиона человек.

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Этот декрет по сути предоставил официальный статус жестокой нечеловеческой политике, которую с самого начала использовали большевики. Документом создавались специальные репрессивные органы – рабочие и крестьянские революционные трибуналы, «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем». Такие структуры фактически могли без суда и следствия предоставлять разрешение на расстрелы и другие виды убийств. Достаточно было объявить человека «заговорщиком» или противником «власти рабочего класса и крестьянства». Под каток репрессий попали не только явные враги тоталитарного режима – представители интеллигенции, аристократия, духовенство, чиновники, офицеры, – но и обычные рабочие и крестьяне.

В Украине красный террор начался с большевистской оккупацией после легендарного боя под Крутами и, как следствие, вторжения подразделений Муравьева в Киев в январе 1918 года. Придя в Киев, «красные» устроили в городе резню, которая ознаменовала начало одной из самых трагических страниц истории Украины – с террором, голодоморами, депортациями и другими видами репрессий, которые в различных проявлениях продолжались фактически до 1991 года.

Национальная рада призвала телеканалы и радиостанции сегодня внести изменения в свои программы.

«Помним о невинно загубленных жизнях и зверствах против человечности, продиктованных идеей диктатуры пролетариата», – говорится в сообщении Нацсовета.