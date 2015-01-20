Россия ужесточает правила выдачи виз

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает Русская служба Би-би-си.

Новая форма анкеты доступна на сайте Федеральной миграционной службы. В графе "Маршрут предполагаемого пребывания" предлагается перечислить населенные пункты.

Кроме того, заявителю в числе прочего будет необходимо указать адрес постановки на миграционный учет и сведения о приглашающей и принимающей его стороне.

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