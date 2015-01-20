Россия ужесточает правила выдачи виз
14:40, 20 января 2015Мир
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С 26 января для получения российской визы иностранным гражданам придется указать в анкете "маршрут предполагаемого пребывания".
REUTERS
Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, передает Русская служба Би-би-си.
Новая форма анкеты доступна на сайте Федеральной миграционной службы. В графе "Маршрут предполагаемого пребывания" предлагается перечислить населенные пункты.
Кроме того, заявителю в числе прочего будет необходимо указать адрес постановки на миграционный учет и сведения о приглашающей и принимающей его стороне.
Читайте такжеРоссия может закрыть въезд сотням тысяч иностранцев на 10 летМежду тем, по словам туроператоров, эти нововведения укрепят иностранцев в мысли, что получать российскую визу "непросто и долго".
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