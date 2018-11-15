В Госдепе рассказали о подготовке "более драконовского" этапа санкций против России

В данный момент Госдеп США ведет активную работу над новым раундом санкций.

Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд заявил, что второй этап санкций против России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери будет "более драконовским", чем первый.

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Во время выступления в фонде Heritage Форд рассказал, что в данный момент Госдеп ведет активную работу над новым раундом санкций, передает "Новое время".

"И чем более драконовские варианты есть в списке, тем более осторожно надо взвешивать за и против, риски", - сказал он.

Как известно, ранее США ввели новые санкции против России из-за оккупации Крыма и Донбасса.