МИД РФ обвинил "Euronews" в необъективности

Об этом говорится в заявлении МИД, пишет Украинская правда.

"При всей определенной сбалансированности информации телеканала "Euronews" вызывает сожаление некоторая однобокость подачи в новостных выпусках разворачивающихся в последние дни событий на Украине, связанных с возобновлением киевскими властями полномасштабных боевых действий против ДНР и ЛНР в нарушение всех достигнутых договоренностей о перемирии, прежде всего сентябрьских (2014 г.) минских Протокола и Меморандума", - сказано в заявлении.

МИД РФ обвиняет телеканал в замалчивании "гибели мирного населения в результате обстрелов со стороны украинской армии, оценки специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая представляет новые данные по ситуации на Востоке Украины".

Читайте такжеУ Лаврова переврали отчет ОБСЕ и обвинили в теракте под Волновахой Украину

Внешнеполитическое ведомство РФ также обижается на канал из-за отсутствия критики Киева.

"Подобное недоумение возникает и по поводу того, что редакционная политика телеканала осуществляется на фоне попыток киевского руководства добиться закрытия украинской версии "Euronews", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины планирует прекратить функционирование украиноязычной версии международного телеканала "EuroNews".