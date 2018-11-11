Меркель и Макрон призвали к единому подходу для отстаивания мира на Земле

Канцлер Германии и президент Франции критикуют политику изоляционизма в решении глобальных проблем.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают к единому подходу для отстаивания мира на Земле.

Как сообщает Reuters, об этом они заявили на открытии «Парижского форума ради мира».

Лидеры Германии и Франции призвали к единому подходу для закрепления мира во всем мире на форуме в Париже, который посетили десятки глав государств и правительств, однако президент США Дональд Трамп отсутствовал на этом мероприятии.

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Меркель открыла форум, который начался после церемонии по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Глава немецкого правительства предупредила, что "ограниченный" национализм укрепляет позиции в Европе и за ее пределами.

В частности, она отметила, что вызывает тревогу в некоторых странах готовность содействовать развитию личных интересов и игнорировать связи, на которых поддерживается мир со времени окончания Второй мировой войны.

"Сегодня большинство вызовов не могут быть урегулированы одним государством самостоятельно, однако вместе. По этой причине нам нужен общий подход", - отметила Меркель.

"Если изоляция не была решением 100 лет назад, как она может им стать в таком взаимосвязанном мире?", - подчеркнула немецкий канцлер.

Президент Франции надеется, что форум ради мира в Париже поможет избегать попадания в ловушки прошлого путем содействия развитию политики мультилатерализма (многосторонности). Макрон стремится продемонстрировать это благодаря возможности силы примирения после того, как сто лет назад Европа была разорвана одним из самых кровопролитных конфликтов в истории.

Как отмечает издание, президент США Дональд Трамп, который отстаивает политику "Америка прежде всего" и ранее заявил, что гордится быть националистом, с пренебрежением отнесся к этому форуму. Его самолет отбыл из Парижа в Вашингтон сразу же после начала форума.

Макрон неоднократно призывал к "совместным действиям" в урегулировании кризисов, начиная от окружающей среды, исламистской воинственности, ядерного нераспространения, продолжая антисемитизмом.

"Станет ли сегодняшний день символом длительного мира или последним моментом единства до того, как мир сползет к большему беспорядку? Это зависит исключительно от нас", - резюмировал Макрон.