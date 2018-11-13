Зрители назвали лучший фильм этого года

Зрители также выбрали лучших кинозвезд среди мужчин и женщин.

В США провели ежегодную онлайн-церемонию вручения премий People's Choice Awards, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования.

Читайте такжеУмер Стэн Ли: что известно об "отце" супергероев Marvel (фото, видео)

В рамках события зрители выбрали лучшие фильмы 2018 года в разных жанровых категориях, сообщает Обозреватель со ссылкой на Eonline. Победителем в номинации "Фильм 2018 года" стал приключенческий боевик студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".

Лучшей драматической картиной года зрители признали фильм Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы", лучшей комедией - фильм Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул", а лучшей семейной картиной - мультфильм "Суперсемейка 2".

Отмечается, что зрителям также было предложено выбрать лучших кинозвезд среди мужчин и женщин. Победителем в мужской номинации стал актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера".

Лучшей кинозвездой среди женщин - Скарлетт Йоханссон, которая также снялась в картине "Мстители: Война бесконечности", где сыграла роль Черной вдовы.

People's Choice Awards - премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Она вручается ежегодно, начиная с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли при помощи социологического опроса, позже организаторы перенесли голосование в интернет.