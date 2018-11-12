ЕС может пересмотреть безвиз для граждан Молдовы в случае невыполнения обязательств

Как заявила заместитель председателя Европарламента Хейди Хаутала, проект, вероятнее всего, утвердят без изменений.

Европейский союз может пересмотреть безвизовый режим для граждан Молдовы в случае невыполнения обязательств, связанных с борьбой с коррупцией и отмыванием денег.

Об этом говорится в проекте отчета Европарламента о реализации Молдовой Соглашения об ассоциации с ЕС, передает Newsmaker

Напоминание о возможности приостановить действие безвизового режима с Молдовой из-за невыполнения обязательств - один из четырех "ответов" европарламентариев на развитие ситуации с демократией в Молдове. Как заявила заместитель председателя Европарламента Хейди Хаутала, проект, вероятнее всего, утвердят без изменений.

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В проекте документа отмечается, что вопрос о восстановлении макрофинансовой помощи ЕС Молдове будут рассматривать только после парламентских выборов 2019 года. Причем при условии, что они пройдут в соответствии с международно признанными стандартами и их оценят специализированные международные органы.

Все программы поддержки, которые ЕС предоставляет Молдове, тоже останутся приостановленными до "значительного прогресса в демократических стандартах". В то же время Европарламент намерен продолжать оказывать финансовую поддержку гражданскому обществу Молдовы, независимым СМИ, частному сектору и местным властям, говорится в проекте.

Напомним, 5 сентября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Европейский союз должен признать европейские стремления Украины, Молдовы и Грузии, озвучив реалистичный срок, когда эти страны могут получить членство в ЕС.