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В Перу автобус с юношеской командой по футболу сорвался в пропасть (видео)

11:52, 12 ноября 2018
Мир
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Автобус сорвался в 90-метровую пропасть, погибли 7 человек / Фото Peru21

Об этом сообщает местное издание Peru21.

В результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Чачапояс погибли водитель и шестеро подростков в возрасте 13-14 лет. Кроме того, получили ранения 11 человек. По предварительным данным, двое из них пребывают в тяжелом состоянии.

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Как сообщает издание El Comercio, на месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полицейских органов. По их данным, автобус направлялся на юношеский чемпионат по футболу. На данный момент рассматриваются две основные версии произошедшего: ошибка водителя и техническая неисправность автобуса.

Напомним, ранее в Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем, в результате чего погибли 13 человек.

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Теги: #ДТП#Перу