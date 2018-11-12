В Перу автобус с юношеской командой по футболу сорвался в пропасть (видео)

В результате несчастного случая погибли водитель и шестеро футболистов в возрасте от 13 до 14 лет.

На севере Перу автобус с юношеской командой по футболу сорвался в 90-метровую пропасть.

Об этом сообщает местное издание Peru21.

В результате дорожно-транспортного происшествия в регионе Чачапояс погибли водитель и шестеро подростков в возрасте 13-14 лет. Кроме того, получили ранения 11 человек. По предварительным данным, двое из них пребывают в тяжелом состоянии.

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Как сообщает издание El Comercio, на месте происшествия работают спасательные службы и сотрудники полицейских органов. По их данным, автобус направлялся на юношеский чемпионат по футболу. На данный момент рассматриваются две основные версии произошедшего: ошибка водителя и техническая неисправность автобуса.

Напомним, ранее в Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем, в результате чего погибли 13 человек.