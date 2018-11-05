В Британии показательно сожгли гигантское чучело Бориса Джонсона (видео)

Гигантского экс-министра облачили в гавайские шорты и велосипедный шлем.

В Ночь костров британцы сожгли 11-метровое чучело Бориса Джонсона.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Гигантского экс-министра облачили в гавайские шорты и велосипедный шлем, а в руку дали кусок синего торта с желтыми звездами, что символизирует Евросоюз.

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Вместо ботинок Джонсона обули в красные лондонские автобусы, именно их чиновник использовал для агитации за выход Британии из ЕС. В Ночь костров британцы вспоминают провальную попытку взорвать парламент в 17-м веке.