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В Британии показательно сожгли гигантское чучело Бориса Джонсона (видео)

12:40, 05 ноября 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Гигантского экс-министра облачили в гавайские шорты и велосипедный шлем, а в руку дали кусок синего торта с желтыми звездами, что символизирует Евросоюз.

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Вместо ботинок Джонсона обули в красные лондонские автобусы, именно их чиновник использовал для агитации за выход Британии из ЕС. В Ночь костров британцы вспоминают провальную попытку взорвать парламент в 17-м веке.

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Теги: #Борис Джонсон#сожгли чучело