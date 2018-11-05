Президент Ирана отреагировал на санкции США

Иранский лидер выразил уверенность, что его страна сможет обойти введенные США санкции.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна «с гордостью обойдет санкции» США, которые вступили в силу сегодня, 5 ноября.

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Выступление иранского лидера транслировало местное телевидение, передает kommersant. «Я объявляю, что мы с гордостью обойдем ваши незаконные, несправедливые санкции, потому что это противоречит международным нормам. Мы находимся в состоянии экономической войны, противостоим с власти, пытающейся нас запугать. Не думаю, что в истории Америки в Белом доме был еще хоть кто-то, кто настолько против закона и международных конвенций», - сказал Роухани.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня США вводят второй пакет антииранских санкций. В черный список Вашингтона добавлены 700 пунктов, также вводится эмбарго на импорт иранской нефти. Санкции носят экстерриториальный характер, то есть затрагивают все страны. Временные исключения сделаны лишь для восьми партнеров США. В их числе СМИ называли Индию, Японию, Южную Корею, Китай и Турцию.