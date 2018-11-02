США могут ввести санкции против системы SWIFT в случае сотрудничества с Ираном

Минфин США обнародует новый иранский санкционный список в ближайший понедельник, 5 ноября.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в пятницу, что международная платежная банковская система SWIFT может оказаться под американскими санкциями.

Это произойдет в случае, если SWIFT продолжит предоставлять услуги иранским финансовым компаниям из нового санкционного списка, пишет Голос Америки.

«SWIFT ничем не отличается от любой другой компании. Мы рекомендовали SWIFT отключить от своих услуг все иранские финансовые учреждения, которые будут включены в санкционный список», – заявил Мнучин в беседе с журналистами.

Мнучин не привел названия финансовых институтов, которые окажутся под санкциями.

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Минфин США обнародует новый иранский санкционный список в ближайший понедельник, 5 ноября.

По словам Мнучина, в общей сложности в список внесли больше 300 компаний, включая сотни юридических лиц, которые раньше были освобождены от санкций благодаря «ядерной сделке» с Ираном.

Госсекретарь Майк Помпео заявил в пятницу, что Соединенные Штаты временно выведут из под санкций восемь юрисдикций, связанных с Ираном. Им разрешат импортировать иранскую нефть после того, как вступят в силу новые санкции. Помпео не уточнил, о каких именно юрисдикциях идет речь.

«Мы собираемся выделить некую квоту (на покупку нефти) для восьми юрисдикций, но только потому, что они значительно сократили добычу собственной нефти и продемонстрировали готовность к сотрудничеству во многих других сферах», – уточнил Помпео.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в среду, 3 октября, приказал Соединенным Штатам Америки снять с Ирана санкции, затрагивающие импорт гуманитарных товаров, а также товаров и услуг, связанных с безопасностью гражданской авиации.

3 октября Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах с Ираном от 1955 года.