В Евросоюзе раскритиковали ожидаемые санкции США против Ирана

Европейские страны обязались работать для сохранения и поддержания сотрудничества с Ираном и продолжения иранского экспорта нефти и газа.

В Евросоюзе выразили сожаление из-за решения США о втором пакете американских санкций против Ирана, которые будут введены с 5 ноября.

Об этом говорится в совместном заявлении верховной представительницы ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини, а также министров иностранных дел и министров финансов Германии, Франции и Великобритании, обнародованном в пятницу, 2 ноября, пишет Deutsche Welle.

"Мы глубоко сожалеем из-за дальнейшего введения санкций со стороны США в связи с выходом последних из Объединенного всеобъемлющего плана действий", - говорится в заявлении.

Стороны отмечают, что согласно данным МАГАТЭ, Иран выполняет взятые на себя обязательства согласно ядерной сделки.

В заявлении говорится, что европейские страны обязались работать для сохранения и поддержания сотрудничества с Ираном и продолжения иранского экспорта нефти и газа.

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"Наша цель - защитить европейских экономических операторов, занимающихся законным бизнесом с Ираном", - говорится в сообщении.

Стороны отмечают, что продолжают работу в этом направлении, в том числе с Россией и Китаем, а также третьими странами, которые заинтересованы в поддержке соглашения с Ираном.

В заявлении также отмечается, что сейчас ведется работа по созданию механизма для проведения транзакций с Тегераном, что позволит европейским экспортерам и импортерам законно торговать с ним.

Ранее УНИАН сообщал, что Минфин США обнародует новый иранский санкционный список в ближайший понедельник, 5 ноября.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил также, что международная платежная банковская система SWIFT может оказаться под американскими санкциями, если продолжит оказывать услуги иранским финансовым компаниям из нового санкционного списка.