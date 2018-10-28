Ирландцы на референдуме поддержали отмену уголовной ответственности за богохульство

Кроме того, ирландцы переизбрали действующего президента страны Майкла Хиггинса.

На референдуме в Ирландии, который состоялся 26 октября, большинство граждан проголосовали за отмену уголовной ответственности за богохульство.

За удаление из конституции страны статьи, которая существует с 1937 года, отдали голоса 65 процентов избирателей, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные СМИ.

Всего в референдуме приняли участие 44 процента граждан, имеющих права голоса.

Для традиционно консервативной Ирландии декриминализация богохульства, как сказал накануне референдума премьер-министр страны Лео Варадкар, является "тихой революцией".

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Собрание католических епископов Ирландии ранее в этом месяце сообщили, что не будут выступать за сохранение "в значительной степени излишней" нормы о богохульстве. Там отметили, что такие законы часто используются в других странах "для оправдания насилия и угнетения меньшинств".

Норма об уголовной ответственности за богохульство редко применялась в стране на практике. В 2015 году британский актер и писатель Стивен Фрай в одном из интервью ирландским медиа назвал "своенравным, подлым и глупым" бога, который "создал мир, полный несправедливости и горя". Относительно Фрая завели дело о богохульстве, которую закрыли в 2017 году из-за отсутствия пострадавшей стороны.

Кроме того, ирландцы 26 октября переизбрали действующего президента Майкла Хиггинса. За его второй семилетний срок проголосовали 56 процентов избирателей.

Премьер-министр страны Лео Варадкар на странице в Twitter поздравил действующего главу государства. 77-летний Хиггинс занимает пост президента с 2011 года.

Напомним, в мае этого года ирландцы также поддержали отмену запрета абортов, а в 2015 году - проголосовали за легализацию однополых браков.