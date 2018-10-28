В Чехии отметили 100-летие независимости крупнейшим за несколько десятилетий военным парадом (фотогалерея)

Чехия торжественно отметила столетие создания независимой Чехословакии.

Чехия в воскресенье, 28 октября, отметила 100-ю годовщину создания независимой Чехословакии крупнейшим военным парадом со времен падения коммунистического режима.

В торжественном параде приняли участие более четырех тысяч военных, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

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По Европейскому проспекту - одной из крупнейших улиц Праги - прошла военная техника: танки и артиллерийские установки. Демонстрационные полеты осуществила военная авиация. Несмотря на неблагоприятную погоду на улицах собрались толпы пражан и гостей города.

В параде также приняли участие военные НАТО из Великобритании, Франции, Италии, Соединенных Штатов и Словакии. Среди высоких гостей на параде присутствовал и министр обороны США Джеймс Мэттис.

Независимая Чехословакия возникла в 1918 году на руинах Австро-Венгерской империи. В 1993 году Чехия и Словакия стали отдельными государствами. С тех пор Чехия присоединилась к НАТО (в 1999 году) и ЕС (в 2004 году). На сегодня чешская армия насчитывает 24 тысячи солдат.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Чехии признал вторжением и оккупацией ввод в 1968 году в Чехословакию войск СССР и государств-участников Варшавского договора.