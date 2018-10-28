В России силовики разогнали несогласованную акцию в поддержку политзаключенных, десятки задержанных (фото, видео)

Акция состоялась в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и других российских городах.

На несогласованной акции в поддержку фигурантов дела «Сети» и «Нового величия» 28 октября в Санкт-Петербурге начались задержания. Во время акции «За наших и ваших детей» были задержаны более 40 человек.

Также были задержаны журналисты, но позже стало известно, что их отпустили, пишет Дождь.

По словам корреспондента «Закс.ру», полицейские задерживали «всех подряд», кто более или менее похож на возможных участников акции.

Один из первых задержали участника одиночного пикета Дмитрия Скурихина, у которого был плакат «Защитим детей от ФСБэшных чертей». Задержаны также Сергей Акимов, Надежда Калямина, Степан Ганатов, Елена Шендера, Диана Салихова и Павел Мишаков.

Ранее власти Петербурга не согласовали митингу в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети». Организаторы планировали провести акцию на Марсовом поле.

В результате они решили провести народный сход в центре Петербурга на улице Малой Садовой. Перед этим они проводили одиночные пикеты.

В Питере очень много задержанных. В автозаке оказался журналист «Росбалта». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/hhfbrm0d1w — МБХ Медиа (@MBKhMedia) October 28, 2018

Акция в поддержку фигурантов этих дел проходит также в Москве. Мэрия столицы отказалась ее согласовать.

У здания ФСБ на Лубянке в Москве собрались около 200−300 человек, сообщил News.ru участник мероприятия, член движения «14 процентов» Олег Еланчик. Он отметил, что на акции, которая не была согласована с властями столицы, присутствуют родители «уголовников»: это Галина Полетаева (мама Дмитрия Полетаева из «Нового Величия»), Юлия Павликова (мама Анны Павликовой из «Нового Величия»), а также Дмитрий и Светлана Пчелинцевы (родители Димы Пчелинцева из «Сети»).

Также туда пришли правозащитники Лев Пономарев и Валерий Борщев, политический деятель Александр Рыклин и писатель Лев Рубинштейн.

«Люди стоят спокойно, общаются с журналистами. Плакатов ни у кого нет, только у Пономарёва — листок с фотографиями фигурантов „Сети“ и „Нового величия“. Тут находятся сотрудники полиции, просят освободить часть улицы для прохожих», — рассказал Олег Еланчик.

По его словам, мероприятие проходит без задержаний.

Позже стало известно, что в Москве на Тверской улице полиция задержала нескольких участников акции. «ОВД-Инфо» сообщает, что сотрудники полиции задержали нескольких человек и посадили их в полицейский автобус. Znak.com также передает, что полицейские «затаскивают в автозак» подростков, которые пытались спрятаться в арке одного из домов на Тверской. По оценке корреспондента Дождя, задержаны около десяти человек.

Пикеты в поддержку политзаключенных прошли также в Новосибирске и Ростове-на-Дону. В них приняла участие мать одного из фигурантов дела «Сети» Армана Сагынбаева — Елена Стригина.

Ранее сообщалось, что правозащитники написали открытое письмо президенту Владимиру Путину в связи с делами «Нового величия» и «Сети». Более двухсот тысяч человек подписали петицию с требованием прекратить уголовное преследование.

По делу «Сети» проходят 11 человек, большинство из них — антифашисты и анархисты. По версии следствия, они состояли в «террористическом сообществе «Сеть»» и планировали взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу. В деле «Нового величия» десять фигурантов. Защита обвиняемых утверждает, что организацию создали сотрудники спецслужб, внедрившиеся в группу молодых людей.