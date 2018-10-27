Трамп о переговорах с Путиным: сейчас все карты в руках США

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о подготовке короткой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже 11 ноября.

В вопросе диалога между Россией и США все карты находятся на руках у США.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в ходе своего выступления в штате Северная Каролина, комментируя результаты своей встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки ранее в этом году, передает Голос Америки.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о подготовке короткой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Париже 11 ноября. Встреча состоится в ходе мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

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"Все карты в наших руках, ибо мы свинка-копилка, на которую все хотят напасть, которую хотят ограбить, у которой хотят воровать. Все карты в наших руках", - заявил Дональд Трамп.

Комментарий прозвучал рядом со словами президента о якобы несправедливом освещении работы его администрации в том числе ее достижений на международной арене.

"Это была прекрасная встреча", - заявил Трамп о встрече с Путиным в Хельсинки в ходе выступления в Северной Каролине.

Трамп также отметил, что благодаря его усилиям страны-члены НАТО начали серьезнее относиться к выполнению обязательств относительно увеличения расходов на собственную оборону и др.

"Худшее, что случалось с Россией – это моя победа на выборах президента США", - также отметил Дональд Трамп.

При этом президент подчеркнул, что считает позитивом добрые отношения с Россией, Китаем, Северной Кореей и др.