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СМИ рассказали о потенциальной бомбе, отправленной спонсору Демократической партии США

21:47, 26 октября 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом передает CNN со ссылкой на источник. По его словам, посылка схожа с ранее выявленными отправлениями, содержавшими взрывные устройства. Она была адресована миллиардеру Тому Стайеру, который является крупным спонсором Демократической партии.

Новая посылка была перехвачена в Берлингейме в Калифорнии.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны подробности о подозреваемом в рассылке бомб в США.

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Теги: #бомба#конгрессмены-демократы