В Китае женщина устроила бойню в детском саду (видео)

Китаянка успела ранить 14 дошкольников, пока ее не задержали.

В китайском городе Чунцине произошло кровавое ЧП. Как выяснили журналисты, женщина с кухонным ножом напала на малышей у ворот детского сада.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как передает местная полиция, она ранила не менее четырнадцати детей, подкараулив их после утренней зарядки.

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Ее обезвредили сотрудники детского сада, после чего сюда приехала полиция.

О состоянии пострадавших малышей не сообщается.

На кадрах с места происшествия видно окровавленных детей, которым помогают медики, и десятки встревоженных родителей во дворе садика.