В Китае мужчина зарезал 7 школьников, еще 12 получили ранения

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

В китайской провинции Шэньси вооруженный ножом мужчина напал на среднюю школу.

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В результате нападения семь учеников погибли, еще 12 получили ранения, передает BBC.

Инцидент произошел около 18.10 по местному времени. Подозреваемый в нападении задержан.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Возраст пострадавших детей не называется, однако если это были ученики школы, то им примерно 12-15 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области РФ пострадали в результате стрельбы 13-летней девочки из пневматического пистолета.