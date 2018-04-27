В Китае мужчина зарезал 7 школьников, еще 12 получили ранения
17:00, 27 апреля 2018Мир
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Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
Иллюстрация / REUTERS
В китайской провинции Шэньси вооруженный ножом мужчина напал на среднюю школу.
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В результате нападения семь учеников погибли, еще 12 получили ранения, передает BBC.
Инцидент произошел около 18.10 по местному времени. Подозреваемый в нападении задержан.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.
Возраст пострадавших детей не называется, однако если это были ученики школы, то им примерно 12-15 лет.
Ранее УНИАН сообщал, что семеро учеников школы № 15 города Шадринска Курганской области РФ пострадали в результате стрельбы 13-летней девочки из пневматического пистолета.
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