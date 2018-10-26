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Женщинам в Британии разрешили служить во всех родах войск

06:16, 26 октября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По его словам, теперь состав британской армии будет определяться «не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Он также подчеркнул, что данное решение позволить сделать вооруженные силы Британии «более современным работодателем».

В прошлом году сообщалось, что в израильской армии появились первые женщины-танкисты.

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Теги: #Британия#войска#права женщин