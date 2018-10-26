Женщинам в Британии разрешили служить во всех родах войск

Теперь состав британской армии будет определяться «не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей».

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские женщины получат возможность служить во всех родах войск.

По его словам, теперь состав британской армии будет определяться «не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей». Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Он также подчеркнул, что данное решение позволить сделать вооруженные силы Британии «более современным работодателем».

В прошлом году сообщалось, что в израильской армии появились первые женщины-танкисты.