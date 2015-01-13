Спасатели обнаружили основную часть фюзеляжа самолета AirAsia

Об этом заявил ее оперативный директор маршал Суприяди, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на интернет-портал Detik.com.

"Основная часть фюзеляжа лежит примерно в 1,7 морской мили к северо-востоку (от места обнаружения уже поднятого) хвоста", – сообщил спасатель.

Он уточнил, что это достаточно далеко от того места, где сейчас боевые пловцы ВМС Индонезии нашли самописцы самолета.

Читайте такжеСпасатели подняли со дна моря хвостовую часть лайнера AirAsia - СМИ По словам Суприяди, для подъема найденного фрагмента будет применена та же технология, что и в случае с уже доставленной на сушу хвостовой частью лайнера – надуваемые под водой мешки, однако в данном случае их число, вероятно, придется увеличить.

Напомним, вчера сообщалось, что спасатели подняли на поверхность хвостовой бортовой самописец самолета.