"Черный ящик" разбившегося AirAsia вытащили из воды
08:20, 12 января 2015Мир
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Индонезийские спасатели подняли на поверхность хвостовой бортовой самописец потерпевшего крушение над Яванским морем лайнера авиакомпании AirAsia.
REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, на борту самолета, совершавшего рейс QZ8501 из индонезийской Сурабайи в Сингапур, находились 162 человека, обнаружить кого-либо живым не удалось.
По словам руководителей спасательной операции, речевой самописец, находившийся в кабине пилотов, пока не обнаружен.
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