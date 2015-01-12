"Черный ящик" разбившегося AirAsia вытащили из воды

Как сообщает Русская служба Би-би-си, на борту самолета, совершавшего рейс QZ8501 из индонезийской Сурабайи в Сингапур, находились 162 человека, обнаружить кого-либо живым не удалось.

По словам руководителей спасательной операции, речевой самописец, находившийся в кабине пилотов, пока не обнаружен.

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