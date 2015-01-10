«Аль-Каида» пригрозила Франции новыми терактами

Аудиозапись заявления аль-Надхари процитировала американская служба наблюдения за исламистскими сайтами (SITE), сообщает РБК.

По словам аль-Надхари, «французам лучше прекратить агрессию против мусульман, и тогда, возможно, их жизнь будет в безопасности». Однако в случае, если Франция «откажется и поведет войну», то страну ожидают новые теракты.

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Запись речи аль-Надхари появилась на Youtube спустя несколько часов после ликвидации братьев Саида и Шерифа Куаши, расстрелявших 7 января 12 человек при атаке на редакцию еженедельника Charlie Hebdo. По словам аль-Надхари, «некоторые сыны Франции выказали неуважение к пророку Аллаха, поэтому группа верующих солдат Аллаха научила их уважению и показала границы свободы слова».

9 января французская полиция провела две операции по ликвидации исламских террористов. В пригороде Парижа Даммартане убиты были ликвидированы братья Куаши. Заложник, которого они удерживали в здании типографии не пострадал. Как заявил по телефону BFM-TV перед операцией Шериф Куаши, действиями братьев руководила йеменская «Аль-Каида».