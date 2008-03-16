В Будапеште во время разгона митинга пострадали трое полицейских

Трое полицейских пострадали в результате разгона беспорядков, которые устроили в центре Будапешта представители местных радикальных организаций. Как передает ИТАР-ТАСС, несколько сот человек отправились вечером с одной из центральной площадей венгерской столицы с митинга, организованного Национальным движением самообороны и другими радикальными организациями, в сторону Дворца искусств, где проходил торжественный вечер, приуроченный 160-й годовщине революции 1848 года. В нем принимал участие премьер-министр Ференц ДЮРЧАНЬ.

Силы спецназа блокировали движение толпы. В ответ в стражей порядка полетели пустые бутылки, камни, петарды и бутылки с зажигательной смесью. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. После этого часть участников беспорядков попытались скрыться с центральных улиц в близлежащие переулки, где затем разделились на группы.

Молодчики переворачивали на улицах мусорные баки, громили светофоры, припаркованные автомобили. Нападениям подверглись фотожурналисты. Среди полицейских легкие ранения получили трое. По данным столичного управления полиции, всего за время проведения праздничных мероприятий в субботу задержаны 21 человека.