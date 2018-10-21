Нью-йоркские ведьмы наложили проклятие на Трампа

В церемонии участвовали 60 человек.

В Нью-Йорке в магазине товаров для колдунов и ведьм Catland провели обряд наведения порчи на президента США Дональда Трампа и члена Верховного суда Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Из магазина велась прямая трансляция ритуала, видеозапись доступна на странице заведения в Facebook.

В церемонии участвовали 60 человек. Они зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Возле магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные американцы, которые пытались помешать проведению обряда.

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Следующая церемония наложения проклятия на Кавано запланирована на субботу, 3 ноября. Организаторы вновь рассчитывают привлечь 60 участников, билет стоит 10 долларов. Половину собранных средств отдадут на благотворительность.

6 октября Сенат США назначил Кавано на пост судьи Верховного суда, его кандидатуру предложил Дональд Трамп. Три женщины обвиняли Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах, одна из них лично давала показания на слушаниях по кандидатуре Кавано. Процедура утверждения сопровождалась акциями протеста у входа в здание Сената.