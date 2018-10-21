В Саудовской Аравии убийство журналиста Хашогги назвали "огромной ошибкой"

Министр иностранных дел аль-Джубейр заявил, что власти в Эр-Рияде не знают, как был убит журналист Джамаль Хашогги и где его тело. Но министр обещает, что виновные в его смерти будут наказаны.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в воскресенье, 21 октября, заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле было "огромной и серьезной ошибкой".

Он пообещал семье погибшего, что виновные в его смерти будут наказаны.

"Это страшная ошибка. Это ужасная трагедия. Наше сочувствие им. Мы чувствуем их боль", - сказал министр в интервью телеканалу Fox News, пишет DW.

"К сожалению, была проделана огромная и серьезная ошибка, и я уверяю их, что виновные в этом будут привлечены к ответственности", - добавил он. Журналист имел родственников, которые до сих пор живут в Саудовской Аравии, и трех детей, которые имеют американское гражданство.

Министр заявил, что власти страны точно не знают, как именно был убит Джамаль Хашогги и где находится его тело. "Он был убит в консульстве, мы не знаем подробностей. Мы не знаем, где находится тело", - сказал он, добавив, что Саудовская Аравия работает над этим расследованием вместе с Турцией.

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Адель аль-Джубейр также отметил, что кронпринц Мохаммед ибн Салман не знал об убийстве журналиста. Он заявил, что саудовский король Салман привлечет виновных в смерти Хашогги к ответственности.

Джамаль Хашогги, который жил в США и сотрудничал с американской газетой Washington Post, исчез после того, как зашел 2 октября в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы забрать документы, которые были нужны ему для женитьбы с женщиной, проживающей в Турции. Сначала Эр-Рияд отрицал, что журналист исчез в консульстве. Затем Саудовская Аравия признала, что журналист был убит - в "кулачной драке".

На следующий день представитель Эр-Рияда продолжил разъяснения и сообщил, что власть хотела убедить журналиста вернуться в Саудовскую Аравию и отправила для этого 15 агентов с широкими полномочиями. Они прибегли к насилию и пригрозили журналисту, что "накачают" его лекарствами и похитят. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, от чего он умер.