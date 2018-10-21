МИД Словакии атаковали хакеры

Премьер-министр Словакии не исключает, что ответственной за кибератаку может оказаться Москва.

Министерство иностранных дел (МИД) страны подверглось кибератаке со стороны "больших держав".

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Пеллегрини отметил, что Братислава не имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить Москву в кибератаке на МИД Словакии.

"Информация, которая поступила ко мне от военной разведки, не дает возможности точно сказать, что РФ несет ответственность за атаку. Я в то же время не могу это исключить", - сказал он.

По словам министра, МИД подвергся нападению хакеров "из больших государств".

"Документы секретного характера похищены не были", - отметил Пеллегрини.

Как сообщал УНИАН, в Чехии задержали россиян по обвинению в хакерских атаках на МИД страны.