Папа Франциск разрешил матерям кормить грудных детей в Сикстинской капелле

Об этом он заявил во время обряда крестин, сообщает Украинская правда по информации The Daily Mirror.

Во время церемонии, в которой приняло участие 33 младенца, папа Франциск сказал матерям чувствовать себя свободно и кормить их, если они плачут или голодны.

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"Вы, матери, давайте своим детям молоко даже сейчас, если они плачут, потому что они голодные, кормите их грудью, не беспокойтесь", - сказал он, отходя от подготовленного текста.

Папа Римский также призвал помнить бедных матерей по всему миру, "слишком много которых, к сожалению, не может прокормить своих детей".

Напомним, ранее сообщалось, что в Ватикане на площади Святого Петра будет установлено три бесплатные душевые кабины для бездомных.