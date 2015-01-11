Испания хочет ввести изменения в правила Шенгенского соглашения для контроля границ

Министр внутренних дел Хорхе Фернандес Диас считает, что это возможно внедрить путем изменения в правила Шенгенского соглашения, о чем он сказал в интервью El Pais, передает Европейская правда.

По его мнению, такое изменение не приведет к тому, что будет ограничена свобода передвижения в ЕС.

"Другое дело в том, что нужны определенные элементы контроля, которые не подрывают общий принцип свободы передвижения, и которые могут применяться в отношении лиц, в отношении которых существует разумное подозрение в осуществлении террористической деятельности" - сказал Диас.

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По его словам, сейчас террористы используют свободу передвижения в ЕС для подрыва европейской безопасности.

Он выразил намерение обсудить вопрос внесения изменений в правила пограничного контроля, что может повлечь за собой изменения к Шенгенскому соглашению, на встрече со своим французским коллегой в Париже.

Договор "Об отмене паспортного таможенного контроля между странами Европейского Союза", изначально подписанное 14 июня 1985 семью европейскими государствами (Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией, Германией, Португалией и Испанией). Договор вступил в действие в 1995 году.

Ранее УНИАН сообщал, что главы европейских МВД призывают усилить контроль на внешних границах ЕС и в интернете.