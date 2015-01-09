Крушение QZ8501 AirAsia: поисковые команды зафиксировали "сигналы" локационного маяка из черных ящиков самолета - The Independent

В статье Джона Стоуна под названием «Крушение QZ8501 AirAsia: Поисковые команды зафиксировали «сигналы» локационного маяка из черных ящиков самолета», опубликованной на сайте газеты The Independent, пишется, что команды, которые занимаются поисками бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета QZ8501AirAsia, уже зафиксировали «сигналы» локационного маяка, сказали индонезийские чиновники.

Аэробус A320 пропал без вести 12 дней назад 28 декабря посреди двухчасового рейса между вторым по величине городом в Индонезии Сурабаей и городом-государством Сингапур.

Локационные маяки в черных ящиках питаются от батареи и, если их поддерживать в надлежащем состоянии, после активации они должны работать не менее месяца при контакте с водой.

Сантосо Сайого, эксперт Национального комитета по транспортной безопасности Индонезии, заявил, что черные ящики, судя по всему, больше не находятся в хвосте самолета.

«Мы получили обновление из квадрата, в котором локатор ранее уже фиксировал «сигналы», сказал он в интервью новостному агентству Reuters.

«Мы очень надеемся, что это черный ящик. Водолазы должны это подтвердить. К сожалению, похоже, что он отделился от хвоста. Но водолазы должны подтвердить такое предположение».

Бортовой самописец должен содержать сведения о последних минутах самолета и пролить свет на то, почему он разбился.

В нем есть локационный маяк, питающийся от батарей, чтобы его можно было найти в случае аварии.

Хвостовая часть самолёта была идентифицирована в среду после того, как ее заметил патрульный катер ВМС Индонезии в выходные дни.

Она частично погрузилась на морское дно, на глубину 30 метров, и находится примерно в 30 км от последнего известного местоположения самолета.

Команды спасателей сегодня загружали специальные баллоны на вертолеты для того, чтобы попытаться поднять хвостовую часть с морского дна.

«Водолазы привязывают к хвосту ремни, а затем мы постараемся (поднять его) двумя способами - плавающими баллонами и с помощью кранов, чтобы не повредить хвостовую часть», сказал Франциск Бамбанг Соэлистио, глава Индонезийского поискового и спасательного агентства.

Он подтвердил, что поиск тел погибших остается основным приоритетом, перед поисками черного ящика самолета.

Лицензия AirAsia на полеты по маршруту QZ8501 была приостановлена, ​​после того как власти сказали, что у компании не было соответствующего разрешения для совершения рейсов в воскресенье, когда произошел несчастный случай.

Причина аварии пока неизвестна, но национальная служба прогнозирования погоды Индонезии говорит, что сезонные штормы могли послужить причиной катастрофы.