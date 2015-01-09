Forbes.com: Станет ли 2015 г. поворотным для Владимира Путина и его режима?

Об этом пишет Пол Родерик Грегори в своей статье, которая называется «Станет ли 2015 г. поворотным для Владимира Путина и его режима?», опубликованной на сайте Forbes.com.

Путин нарушил свое обещание обеспечивать рост и процветание. Он потерял Украину и превратил Россию в страну-изгоя. Санкции в сочетании с низкими ценами на нефть создали катастрофическую ситуацию, при которой уровень жизни значительно снизился, а уровень инфляции вырос в 2 раза, истощая золотовалютные запасы России. Москве больше не хватает ресурсов для кампании «Новороссия» (к которой россияне уже все равно не проявляют большего интереса). Путин создал возможности для новой Украины и условия для изменения режима в собственной стране. Мы должны задаться вопросом, как и президент Обама, на самом ли деле после всего этого Путина можно назвать умным?

Владимир Путин использовал националистические приключения за рубежом для отвлечения россиян от своих неудач внутри страны и от коррупции. Ситуация резко нала меняться в 2008 г. после его вторжения и раздела Грузии, затем последовала насильственная аннексия Крыма и скрытая война на востоке Украины, и в конце концов вторжение регулярных войск для спасения пророссийских сепаратистов. Но Путина не удовлетворили все эти «победы» и он пообещал расширить конфликт на территории всего «Русского мира», используя при необходимости ядерное оружие. В течение 6 лет Кремль отрабатывал ведение гибридной войны нового вида, включая пропаганду альтернативной реальности, войска без опознавательных знаков, скрытое финансирование и правдоподобное отрицание.

Запад, который сначала оказался в затруднительном положении, поскольку ему нужно было эффективно отреагировать на такое поведение, характерное для разбойников XIX века, принял решение о том, что необходима международная изоляция, экономические санкции, восстановление НАТО, и, в худшем случае, военная помощь Украине. Несмотря на неуступчивость Путина, Запад продолжает надеяться на урегулирование конфликта путем переговоров. Им придется долго ждать, если только они не хотят капитулировать.

Поворотные моменты

Первые победы (Чехословакия, Польша и Франция) самой могущественной в то время военной машины в Европе Фо́льксдойче (обозначение «этнических германцев» до 1945 г., которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии) воспринимал с ликованием. Они верили в рассказы Геббельса о непогрешимом фюрере, который защищал немецкие меньшинства за рубежом и расширял жизненное пространство на Востоке (нем. Lebensraum im Osten) практически без жертв и денег. Кремлевская пропаганда культа Путина напоминает пропаганду всемогущего фюрера Геббельса.

Аннексия Путиным Крыма и грузинской Абхазии, хотя и при помощи более слабой военной машины, в точности похожа на вторжение Гитлера в Чехословакию и раздел Польши в 1938 и 1939 годах соответственно. Эти первые «успехи», как и в случае с Гитлером, повысили рейтинги Путина, поскольку кремлевские политтехнологи дезинформировали россиян о внешних врагах и об угнетенных русских в ближнем зарубежье, которое все равно принадлежало России-матушке. Кремль создает образ Путина, который перехитряет своих нерасторопных противников из НАТО. В российских СМИ огромное количество грубых расовых карикатур, на которых Путин превосходит чернокожего президента Америки, которого пренебрежительно называют Максимкой в честь юного мальчика-раба из русских детских книг.

Путин должен знать, что ликование может быстро превратиться в презрение. В 1942 г. замерзшие немецкие солдаты отступали с провального второго фронта Гитлера в России, а немецкие города бомбили. То, что немецкий народ увидел своими собственными глазами, затмило храбрые слова Геббельса и стало роковым поворотным моментом для нацистского режима.

Наступит ли прозрение у россиян в 2015 г., как это случилось с немцами в 1942 г.? И станет ли такое осознание угрозой для вертикали власти Владимира Путина? Причины, по которым в 2015 г. для Путина может наступить роковой переломный момент:

Украинская авантюра Путина обходится слишком дорогой ценой для россиян в социальном плане, и это невозможно больше скрывать.

Россияне начинают понимать, что Путин лжет о ничего не стоящем и таком желанном воссоединении русского мира.

После того, как закончились фейерверки и затихли оркестры, приветствовавшие воссоединение Крыма с Россией, приходится пожинать плоды. Деньги из опустошенного национального пенсионного фонда России были использованы для оплаты потерянных субсидий и интеграции Крыма в российскую пенсионную систему. Российские пенсионеры могут попрощаться с мыслью о «повышении уровня жизни вопреки повышению уровня инфляции в 2 раза». Россияне просят украинских беженцев, которые обременяют социальные службы, возвращаться домой. Простые граждане призывают: «Экономьте деньги на войне, а не на врачах». Невезучие украинцы, которые покидают зону военных действий, оказываются в отдаленных сибирских деревнях. У крымчан нет сухопутных путей сообщения с Россией и Украиной, а весь внешний мир считает их лицами без гражданства. Да и кто будет вкладывать деньги в Крым, который находится в упадке, в полуостров с неопределенным будущим. Юго-восточная Украина, которая находится под контролем сепаратистов, превращается в зону бедствия, где царят голод и нищета.

Больше невозможно скрывать информацию о гибели и ранениях от 15 до 20 тыс. российских солдат в Украине от их матерей и общества. Хотя Путин клянется, что все павшие русские солдаты были «добровольцами-патриотами» или, что их гибель была «несчастным случаем», их матери знают, что это не так. Только один из семи россиян готов к тому, чтобы его сын воевал в Украине – не слишком широкая общественная поддержка для Новороссии Путина.

Кремль сделал все возможное, чтобы скрыть потери: похороны ранним утром, запугивание родителей, чтобы заставить их молчать, даже портативные крематории на поле боя. Путин и его сторонники могут заставить замолчать несогласных, но не может закрыть рот солдатским матерям. Петербургское объединение матерей назвали «иностранным агентом». Представьте себе негодование, которое будет в стране, где в большинстве семей по одному ребенку. Путин играет с огнем в этом случае.

Путин потерял Украину

Российские политтехнологи пытались скрыть самый большой просчет Путина – он не смог завоевать сердца и умы украинцев. Когда украинские и западные СМИ, наконец, просочатся в Россию, открыв эту правду, общественная поддержка Новороссии быстро исчезнет. Россияне спросят: Разве нам не говорили, что Донбасс хочет, чтобы мы его спасли? Теперь мы узнали от русского командира сепаратистских сил, что люди на востоке Украины абсолютно не хотели бороться против Украины. Это, скорее, российские войска специального назначения начали эту войну и поддерживали ее. В других областях восточной и южной Украины, где не было российских сил, ведущих гибридную войну, редкие демонстрации быстро прекратились. Опросы общественного мнения неизменно показывали, что на юго-востоке Украины были претензии к Киеву, но местные жители хотели, чтобы их регионы остались в составе Украины. Те, кто проживает на территориях, оккупированных российскими солдатами и наемниками, считают их опасными захватчиками, даже если они не любят Украину из-за обстрелов.

Вторжение Путина в юго-восточную Украину сделало почти невозможное – создание единой Украины. Украинцев объединила общая ненависть к Путину и его ближайшему окружению. Парламент, который решительно выступал против членства Украины в НАТО до революции на Майдане, 23 декабря 2014 г. проголосовал за отмену внеблокового статуса страны, чего Путин всеми силами пытался избежать. В отличие от России, которая не имеет никаких шансов на реформы при Путине, «новая Украина», как сказал Джордж Сорос, приветствует проведение реформ и находится под сильным давлением со стороны Европы.

Восточная Украина сейчас состоит из смешанных территорий, одни из которых контролируют повстанцы, другие – украинские военные, и часто расстояние между ними не больше 1-2 км. Те, кто живет на территориях, подконтрольных мятежникам, вынужден мириться с комендантским часом, обысками автобусов, конфискацией имущества и воровством со стороны вооруженных мужчин без знаков отличия. Появляются сообщения о борьбе и убийствах внутри повстанческих сил, между чеченцами, сотрудниками российской военной разведки и смесью русских националистов и истинных православных верующих.

Такая взрывная смесь различных сил, которые подчиняются разным лидерам, может привести к тому, что «замороженный конфликт» Путина в восточной Украине перерастет в междоусобную войну между его сторонниками, которая освободит местных жителей от оккупационных сил – украинским властям даже не придется прилагать никаких усилий для этого.

Путин сделал из России страну-изгоя, и россияне чувствуют это

В июле и августе прошлого года Россия, на ряду с Северной Кореей и Ираном, оказалась в коротком списке стран-изгоев, против которых были введены санкции. Хотя Путин пообещал вернуть утраченное чувство гордости россиян, Россия перестала быть членом международного сообщества, обладающим хорошей репутацией, о чем свидетельствовало то, как холодно Путина принимали на саммите G20.

Европейские и американские санкции превратили российскую элиту в изгоев, и теперь никто не одобряет их покупки недвижимости за рубежом и наличие банковских счетов, на которых лежат миллионы долларов. Богачи и россияне среднего класса больше не выделяются в популярных туристических местах своей расточительностью, тратя налево и направо свои нефтедоллары. Теперь они говорят шепотом в международных аэропортах, чтобы избежать неприязненных взглядов, и многие довольствуются отдыхом в пределах России.

Хотя российские СМИ подняли шумиху вокруг обработанных с помощью «фотошопа» снимков, на которых якобы видно, как украинские военные сбили самолет Малазийских авиалиний, россияне понимают, что весь остальной мир считает Россию ответственной за гибель 300 невинных людей. Многие читали в интернете о том, что Комиссия ООН по правам человека представляла отчеты о нарушениях Россией прав человека в Крыму и в восточной Украине, и о том, что пророссийские сепаратисты похищали международных наблюдателей, в отличие от сомалийских пиратов.

Притом, что Россия не признает законности украинского правительства, она находится на одной ступени с Нигерией, как одна из самых коррумпированных стран мира, всего на шаг впереди Украины. Правящую партию в российском парламенте часто называют «партией жуликов и воров». Клептократы Путина разграбили Россию; обычные граждане должны регулярно давать взятки мелким чиновникам и даже судьям просто для того, чтобы жить нормальной жизнью.

Путин отказался от своего обещания процветания и роста

Российский народ молчаливо согласился смириться с коррупцией и иностранными «приключениями» Путина в обмен на экономический рост, стабильность и рост уровня жизни. Они слишком хорошо помнят хаос в годы президентства Ельцина – задолженность заработной платы и пенсий, банкротство банков и дефолт. Путин обещал своему народу растущую и диверсифицированную экономику, которая будет подкреплена огромными резервами Центрального банка и фондами на черный день со средствами от нефтяных доходов. Если цены на нефть упадут, мы будем в порядке, заверил он людей.

То, что происходит сейчас, отличается от кризиса 2008-2009 годов. Хотя мировая экономика не сильна, она не в международном финансовом кризисе замороженной ликвидности. Это правда, Россия страдает от низких цен на нефть, но разве не Путин обещал диверсифицировать российскую экономику и избавить ее от зависимости от нефтедолларов? После почти пятнадцати лет пребывания у власти, более половины доходов федерального бюджета по-прежнему составляет прибыль от продаж энергоисточников – еще одно нарушенное обещание Путина.

Кремль сначала отмахивался от санкций, как от чего-то несущественного. В конце концов, топ-консультанты Путина сказали ему, что Россия может производить все, что нужно, дома, а Китай будет вкладывать капитал вместо Европы и Америки. Все хорошо, не волнуйтесь, звучало сообщение.

Путин был абсолютно неправ. Санкции душат экономику (как я и предсказывал три месяца назад). Даже Центральный Банк России прогнозирует глубокую рецессию в сочетании с двузначной инфляцией и падением уровня жизни. Путин, в своей марафонской пресс-конференции 18 декабря, связал восстановление России с улучшением в мировой экономике в ближайшие два года, молчаливо признав, что у него нет каких-либо новых идей. Россия должна просто переждать бурю. Хотя администрация Путина заявила, что кризис рубля позади, искусственная стабилизация рубля базируется на приказе государственным предприятиям, продать драгоценные долларовые активы, в которых они отчаянно нуждаются для рефинансирования внешних долгов.

Путин, видимо, не будет просить свой внутренний круг миллиардеров нести бремя экономического краха России. Он уже истощил резервные фонды для поддержки крупных банков и энергетических компаний, которыми руководят люди из его ближайшего окружения. Кремль опустошил Пенсионный фонд. Итог: Бремя экономического спада будут нести рядовые россияне, а не те, кто управляет системой.

Россияне понимают, что они расплачиваются за действия Путина в Украине. Они своими глазами видят последствия санкций, и процентные ставки 17 процентов. Некоторые эксперты считают, что российский народ ответит еще большей поддержкой своего президента, доблестно сражаясь со злым Западом. Такая реакция вызывает сомнения. Российский народ хорошо знает, какую сделку он заключил с Путиным. Если он не дает им процветание и стабильность, он нарушил их доверие.

Каким будет конец режима Путина?

Проблемы, с которыми Россия столкнется в 2015 году, не приведут непосредственно к смене режима, но они сделают ее более вероятной. В конце концов, экономика королевства-отшельника Северной Кореи уже третье поколение находится на грани краха. Тем не менее, российские аналитики все чаще обсуждают возможность смены режима. Они спрашивают: могут ли олигархи спасти себя, заменив Путина одним из них, или они должны пойти на дно вместе с ним? Если они заменят Путина «умеренным» не-чекистом, они опасаются, что поставят у власти второго Горбачева. Они также должны позаботиться о своей собственной уголовной ответственности, когда они больше не будут у власти.

Россия в 2015 году напоминает мне СССР в середине 1980-х годов. Все согласились, что дела шли не очень хорошо, но никто не мог понять, как добиться реальных перемен. Простой путь сейчас, как и тогда, - предсказать сохранение статуса-кво. У нас нет оснований прогнозировать действительно значительные изменения.

Два варианта смены режима: дворцовый переворот или арабская весна, похожее на Майдан народное восстание. Оба, скорее всего, будут взаимосвязаны, поскольку массовое проявление недовольства может стать причиной дворцового переворота.

У нас есть один «околосмертный» опыт путинского режима для ориентирования; а именно, массовые протесты в Москве, которые возникли после сфальсифицированных парламентских выборов в декабре 2011 года, тогда рейтинги Путина упали до 68 процентов (рейтинги нужно интерпретировать не так, как в США), и только 22 процента считали, что Россия была на правильном пути. Избиратели пришли на [избирательные] участки с возгласами «кто угодно, кроме Путина». В течение нескольких недель, политическое выживание Путина, казалось, висело на волоске. Главный российский телеканал показал невыгодный документальный фильм о Путине. Его ежегодное национальное шоу со звонками телезрителей продемонстрировало вспотевшего и оказавшегося в неудобном положении Путина, которому пришлось отвечать на сложные вопросы от аудитории. После этого краткого интервала нерешительности, кремлевская клептократия решила остаться с Путиным. Его президентские выборы были тщательно спланированы. Ни одному настоящему оппоненту не позволили баллотироваться, и он одержал победу.

Декабрь 2011года объясняет страх Путина перед массовыми протестами, особенно такими, как на Майдане, который на самом деле сверг режим. Путин страдает особой паранойей по отношению к борцу с коррупцией, блоггеру Алексею Навальному, который организовал протесты в 2011 году. С тех пор Навальный стал мишенью. Уже находящегося под домашним арестом Навального московский суд приговорил к трем с половиной годам условно, вместо ожидаемых 10 лет в тюрьме. Путин не мог допустить, чтобы десятки тысяч людей вышли на улицы, протестуя против «мученичества» Навального.

Навальный – символ путинской «Алисы в стране чудес», в которой преступники сажают в тюрьмы невиновных, и осужденный является единственной реальной оппозицией вертикали власти, которой правит Путин.

У меня стойкое ощущение, что ситуация в корне изменилась. У Украины есть реальный шанс, а у России – нет, пока Путин остается на вершине своей вертикали власти. Станет ли 2015 годом «кого угодно, кроме Путина»?