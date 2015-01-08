Карандаши, свечи и цветы: в Париже начинается митинг в память о жертвах Charlie Hebdo (фото, видео)

В Париже начинается новая акция в память о погибших в результате нападения на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Сотни людей стекаются на площадь Республики. Люди зажигают свечи, приносят цветы, карандаши и ручки, чтобы почтить память жертв теракта, сообщает РИА Новости.

Провести новую акцию в четверг призвала мэр Парижа Анн Идальго. Накануне вечером на том же месте собрались не менее 35 тысяч человек. Аналогичные акции были организованы во многих городах Франции и за рубежом.

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Утром в среду злоумышленники ворвались в редакцию Charlie Hebdo в Париже и открыли огонь по находившимся там людям. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. По данным СМИ, подозреваемыми в атаке на редакцию являются двое французов алжирского происхождения — братья Саид и Шериф Куаши 32 и 34 лет. Третий предполагаемый преступник ждал соучастников в машине. Один из объявленных в розыск — 18-летний Хамид Мурад — сдался полиции, заявив, что у него есть алиби.