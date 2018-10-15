Голландский генерал обвинил Россию в провокациях против морпехов НАТО

По словам голландского генерала, в ходе учений над военными кораблями Великобритании и Нидерландов постоянно летали российские истребители.

Начальник военного управления корпусом морской пехоты Нидерландов генерал Джефф МакМутри обвинил российских военных в провокациях, которые те создавали во время учений британских и нидерландских морских пехотинцев за Полярным кругом.

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«Когда мы проводим маневры в рамках нашей программы противоракетной обороны, мы видим больше российских кораблей, чем обычно, они приближаются к нам ближе, чем в прошлые десятилетия. Они явно хотят сделать свое присутствие видимым», - сказал Джефф МакМутри, передает The Telegraph.

По словам голландского генерала, в ходе учений над военными кораблями Великобритании и Нидерландов постоянно летали российские истребители. Он отметил, что российские летчики делали это, чтобы «обозначить свое присутствие провокационным образом».

Как сообщал УНИАН, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что Амстердам находится в состоянии кибервойны с Москвой. Власти страны обвиняют Россию в причастности к кибератаке на штаб-квартиру ОЗХО в Гааге. У предполагаемых агентов было найдено 20 тыс.евро, антенна, несколько мобильных телефонов, а также чек на такси от московского Несвижского переулка, где располагается одно из зданий ГРУ, до аэропорта Шереметьево.