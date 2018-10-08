Лавров назвал высылку российских ГРУшников из Нидерландов «недоразумением»

По его словам, задержанным в Нидерландах россиянам ничего не объяснили и попросили уехать.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал высылку из Нидерландов четырех россиян, готовивших кибератаку на штаб-квартиру ОЗХО. По его словам, ничего тайного в визите российских специалистов за рубеж не было.

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«Ничего какого-то тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - цитирует «Интерфакс» заявление Лаврова на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии.

"Их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в посольстве нашем в Нидерландах, попросили уехать. Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение, тем более, что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось", - добавил глава МИД РФ.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы Нидерландов в апреле выслали из страны четырех граждан РФ, причастных к подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В Амстердаме считают, что операцию готовило российское ГРУ.

По данным, которые раскрыла министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд, кибератаку против ОЗХО готовили Алексей Моренец 1997 года рождения, Евгений Серебряков (1981), Олег Сотников (1972) и Алексей Минин (1972).