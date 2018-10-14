Действующее правительство США наиболее враждебно к Ирану за последние 40 лет – лидер страны

По словам иранского лидера, Тегеран готов к новым санкциям со стороны Вашингтона.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что действующее правительство США наиболее враждебно к Ирану за последние сорок лет и хочет сменить власть в стране.

Читайте такжеСША разрывают договор о дружбе с Ираном от 1955 года

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

«В течение последних 40 лет не было более враждебной команды, чем нынешняя команда правительства США в отношении Ирана, иранцев и исламской республики ... Было время, когда был один человек, который чувствовал неприязнь. Другие были умерены. Теперь наихудшие собрались вместе », - отметил он во время выступления в Тегеранском университете.

Роухани обвинил американцев в применении психологического и экономического оружия против Ирана.

«Сокращение легитимности системы является их конечной целью», - сказал он.

Президент Ирана также сообщил, что новые американские санкции, которые начнут действовать с 4 ноября, не окажут никакого эффекта на Иран, поскольку «США уже сделали все, что хотели сделать».

По словам Роухани, иранское правительство выделило около 15 млрд долларов на приобретение товаров первой необходимости в текущем году, чтобы противостоять санкциям.

Как сообщал УНИАН, 7 августа Соединенные Штаты возобновили действие санкций против Ирана. Перед этим президент Дональд Трамп заявил, что санкции являются «четким и устойчивым решением» в ответ на «пагубные» действия Тегерана. Возобновленные ограничения касаются большинства секторов экономики, однако санкции в отношении энергетического сектора будут возобновлены только в ноябре.

Действие санкций США против Ирана было приостановлено согласно условиям ядерного соглашения времен президентства Барака Обамы, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией, Великобританией, Францией, Китаем и Германией. Однако в мае 2018 года Трамп принял решение о возобновлении санкций. При этом остальные страны, которые подписывали ядерное соглашение, высказались за его сохранение. Американский президент критиковал договоренности с Ираном еще во время своей предвыборной кампании.