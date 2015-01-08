В ресторане на востоке Франции произошел взрыв

Это произошло 8 января примерно в 6 утра по местному времени, передает lenta.ru. По имеющейся информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Место происшествия оцеплено. О причинах взрыва пока ничего не известно.

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«Это преступление. Я боюсь, что это связано с драматическими событиями, которые произошли в среду», - цитирует мэра города Бернарда Перрута радиостанция Europe 1.

Тем временем на окраине Парижа утром 8 января произошла стрельба. Вооруженный темнокожий мужчина ранил полицейского и сотрудника дорожной службы в городе Монруж. Изначально сообщалось, что стрелявший был задержан, однако позднее глава МВД Франции Бернар Казнев эту информацию опроверг. Как сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его слова, мужчина находится в бегах.

Напомним, что 7 января в центре Парижа произошло нападение на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Трое вооруженных мужчин убили 12 человек, в том числе главного редактора журнала и нескольких сотрудников полиции.